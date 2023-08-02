Андросов / Андрусов / Григорий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1866
Сын: Андросов / Андрусов / Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Евдокия Мефодиевна
Рождение ребёнка
1874
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Андросов / Андрусов / Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Евдокия Мефодиевна
Смерть
Неизвестно