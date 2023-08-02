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Андросов / Андрусов / Григорий Матвеевич

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Андросов / Андрусов / Матвей Потапович

Мать: Андросова / Андрусова / Анна Наумовна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова / Андрусова / Евдокия Мефодиевна

Рождение ребёнка
02.04.1866

Сын: Андросов / Андрусов / Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Евдокия Мефодиевна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Евдокия Мефодиевна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Андросов / Андрусов / Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Евдокия Мефодиевна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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