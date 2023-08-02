Андросова / Андрусова / Анна Наумовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Матвеевич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Матвей Потапович
Рождение ребёнка
1842
Рождение ребёнка
1843
Сын: Андросов / Андрусов / Антон Матвеевич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Матвей Потапович
Рождение ребёнка
1845
Рождение ребёнка
22.08.1860
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Евфросиния Матвеевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Матвей Потапович
Рождение ребёнка
18.03.1866
Сын: Андросов / Андрусов / Федор Матвеевич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Матвей Потапович
Рождение ребёнка
19.02.1958
Смерть
Неизвестно