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Андросова / Андрусова / Анна Наумовна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Матвей Потапович

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Андросов / Андрусов / Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Матвей Потапович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Андросов / Андрусов / Кондрат Матвеевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Матвей Потапович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Андросов / Андрусов / Антон Матвеевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Матвей Потапович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Андросов / Андрусов / Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Матвей Потапович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.08.1860

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Евфросиния Матвеевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Матвей Потапович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.03.1866

Сын: Андросов / Андрусов / Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Матвей Потапович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.02.1958

Сын: Андросов / Андрусов / Тимофей Матвеевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Матвей Потапович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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