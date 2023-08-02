Андросов / Андрусов / Кондрат Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Бракосочетание
25.05.1860
Рождение ребёнка
06.09.1861
Сын: Андросов / Андрусов / Михаил Кондратьевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Музалевская) Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
29.09.1868
Сын: Андросов / Андрусов / Григорий Кондратьевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Музалевская) Евдокия Филипповна
Смерть
Неизвестно