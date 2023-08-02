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Андросов / Андрусов / Кондрат Матвеевич

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Андросов / Андрусов / Матвей Потапович

Мать: Андросова / Андрусова / Анна Наумовна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
25.05.1860

Жена: Андросова / Андрусова / (Музалевская) Евдокия Филипповна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.09.1861

Сын: Андросов / Андрусов / Михаил Кондратьевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Музалевская) Евдокия Филипповна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.09.1868

Сын: Андросов / Андрусов / Григорий Кондратьевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / (Музалевская) Евдокия Филипповна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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