Андросова / Андрусова / (Музалевская) Евдокия Филипповна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.05.1860
Рождение ребёнка
06.09.1861
Рождение ребёнка
29.09.1868
Сын: Андросов / Андрусов / Григорий Кондратьевич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Кондрат Матвеевич
Смерть
Неизвестно