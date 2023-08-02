Андросова / Андрусова / (Музалевская) Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросова / Андрусова / (Музалевская) Евдокия Филипповна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
25.05.1860

Муж: Андросов / Андрусов / Кондрат Матвеевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.09.1861

Сын: Андросов / Андрусов / Михаил Кондратьевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Кондрат Матвеевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.09.1868

Сын: Андросов / Андрусов / Григорий Кондратьевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Кондрат Матвеевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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