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Андросов / Андрусов / Антон Матвеевич

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Андросов / Андрусов / Матвей Потапович

Мать: Андросова / Андрусова / Анна Наумовна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Антонович

Мать ребёнка: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.08.1866

Сын: Андросов / Андрусов / Петр Антонович

Мать ребёнка: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.09.1868

Сын: Андросов / Андрусов / Федор Антонович

Мать ребёнка: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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