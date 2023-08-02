Андросов / Андрусов / Антон Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
1865
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Антонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
19.08.1866
Сын: Андросов / Андрусов / Петр Антонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
20.09.1868
Сын: Андросов / Андрусов / Федор Антонович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно