Андросова / Андрусова / Агафия
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиДо 1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Евдокия Потаповна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Потап Григорьевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Андрусов / Андросов /) Аграфена Потаповна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Потап Григорьевич
Рождение ребёнка
1821
Бракосочетание
До 1915
Смерть
До 1823