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Андросова / Андрусова / Агафия

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

До 1823

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Андрусов / Андросов /) Евдокия Потаповна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Потап Григорьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Андрусов / Андросов /) Аграфена Потаповна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Потап Григорьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Андросов / Андрусов / Матвей Потапович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Потап Григорьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1915

Муж: Андросов / Андрусов / Потап Григорьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
До 1823
Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

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