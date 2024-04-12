Кирдянов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти24.11.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Кирдянов Иван Алексеевич
Мать: Афимья Никитина
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кирдянов Авдий (Аггей) Федорович
Мать ребёнка: Кирдянова Ирина Даниловна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кирдянов Никифор Федорович
Мать ребёнка: Кирдянова Ирина Даниловна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Кирдянов Феофан Федорович
Мать ребёнка: Кирдянова Ирина Даниловна
Рождение ребёнка
После 1860
Сын: Кирдянов Василий Федорович
Мать ребёнка: Кирдянова Ирина Даниловна
Рождение ребёнка
После 1860
Сын: Кирдянов Михаил Федорович
Мать ребёнка: Кирдянова Ирина Даниловна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Понятова Евдокия (младшая) Фёдоровна
Мать ребёнка: Кирдянова Ирина Даниловна
Бракосочетание
15.04.1873
Смерть
24.11.1886
Причина смерти: Естественная смерть/старость