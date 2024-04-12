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Кирдянов Федор Иванович

Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

24.11.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Кирдянов Иван Алексеевич

Мать: Афимья Никитина

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Кирдянов Авдий (Аггей) Федорович

Мать ребёнка: Кирдянова Ирина Даниловна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Кирдянов Никифор Федорович

Мать ребёнка: Кирдянова Ирина Даниловна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Кирдянов Феофан Федорович

Мать ребёнка: Кирдянова Ирина Даниловна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
После 1860

Сын: Кирдянов Василий Федорович

Мать ребёнка: Кирдянова Ирина Даниловна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
После 1860

Сын: Кирдянов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Кирдянова Ирина Даниловна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Понятова Евдокия (младшая) Фёдоровна

Мать ребёнка: Кирдянова Ирина Даниловна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
15.04.1873

Жена: В 3 Браке - Кирдянова (в 2 Браке - Чичина) Ефросинья Карповна

Смерть
24.11.1886
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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