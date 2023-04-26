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Кирдянова Ирина Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

08.04.1871

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Кирдянов Авдий (Аггей) Федорович

Отец ребёнка: Кирдянов Федор Иванович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Кирдянов Никифор Федорович

Отец ребёнка: Кирдянов Федор Иванович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Кирдянов Феофан Федорович

Отец ребёнка: Кирдянов Федор Иванович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
После 1860

Сын: Кирдянов Василий Федорович

Отец ребёнка: Кирдянов Федор Иванович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
После 1860

Сын: Кирдянов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Кирдянов Федор Иванович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Понятова Евдокия (младшая) Фёдоровна

Отец ребёнка: Кирдянов Федор Иванович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.04.1871
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от естественной
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