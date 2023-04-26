Кирдянова Ирина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти08.04.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кирдянов Авдий (Аггей) Федорович
Отец ребёнка: Кирдянов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кирдянов Никифор Федорович
Отец ребёнка: Кирдянов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Кирдянов Феофан Федорович
Отец ребёнка: Кирдянов Федор Иванович
Рождение ребёнка
После 1860
Сын: Кирдянов Василий Федорович
Отец ребёнка: Кирдянов Федор Иванович
Рождение ребёнка
После 1860
Сын: Кирдянов Михаил Федорович
Отец ребёнка: Кирдянов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Понятова Евдокия (младшая) Фёдоровна
Отец ребёнка: Кирдянов Федор Иванович
Смерть
08.04.1871
Причина смерти: от естественной