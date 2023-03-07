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Кирдянов Феофан Федорович

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Кирдянов Федор Иванович

Мать: Кирдянова Ирина Даниловна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.12.1877

Сын: Кирдянов Игнат Феофанович

Мать ребёнка: Кирдянова Акилина Семеновна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Кирдянов Никита Феофанович

Мать ребёнка: Кирдянова Акилина Семеновна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.07.1900

Дочь: Анна Феофановна

Мать ребёнка: Кирдянова Акилина Семеновна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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