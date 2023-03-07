Кирдянов Феофан Федорович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Кирдянов Федор Иванович
Рождение ребёнка
12.12.1877
Сын: Кирдянов Игнат Феофанович
Мать ребёнка: Кирдянова Акилина Семеновна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Кирдянов Никита Феофанович
Мать ребёнка: Кирдянова Акилина Семеновна
Рождение ребёнка
23.07.1900
Дочь: Анна Феофановна
Мать ребёнка: Кирдянова Акилина Семеновна
Смерть
Неизвестно