Кирдянова (Сюндюкова) Акулина Семёновна
женский, родилась 1858, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецСюндюков Семён Дмитриев1840 г.р.
МатьСюндюкова Варвара Сергеева1832 г.р.
Супруги
Кирдянов Феофан Федорович1856 г.р.
Дети
Кирдянов Игнат Феофанович12.12.1877 г.р.
Кирдянов Никита Феофанович1884 г.р.Показать еще 1
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Место
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Рождение
1858
Место жительства
1858
Бракосочетание
17.10.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.12.1877
Сын: Кирдянов Игнат Феофанович
Отец ребёнка: Кирдянов Феофан Федорович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Кирдянов Никита Феофанович
Отец ребёнка: Кирдянов Феофан Федорович
Рождение ребёнка
23.07.1900
Дочь: (Кирдянова) Анна Феофановна
Отец ребёнка: Кирдянов Феофан Федорович
Смерть
Неизвестно