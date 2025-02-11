Кирдянова (Сюндюкова) Акулина Семёновна 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Кирдянова (Сюндюкова) Акулина Семёновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1858, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Сюндюков Семён Дмитриев1840 г.р.
Мать
Сюндюкова Варвара Сергеева1832 г.р.
Супруги
Кирдянов Феофан Федорович1856 г.р.
Дети
Кирдянов Игнат Феофанович12.12.1877 г.р.
Кирдянов Никита Феофанович1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Сюндюков Семён Дмитриев

Мать: Сюндюкова Варвара Сергеева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

57

Бракосочетание
17.10.1876

Муж: Кирдянов Феофан Федорович

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
12.12.1877

Сын: Кирдянов Игнат Феофанович

Отец ребёнка: Кирдянов Феофан Федорович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1884

Сын: Кирдянов Никита Феофанович

Отец ребёнка: Кирдянов Феофан Федорович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.07.1900

Дочь: (Кирдянова) Анна Феофановна

Отец ребёнка: Кирдянов Феофан Федорович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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