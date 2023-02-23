Варвара Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Кирдянова Акилина Семеновна
Отец ребёнка: Сюндюков Семен
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Сюндюков Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сюндюков Семен
Смерть
1871