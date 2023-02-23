Варвара Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарвара Сергеева

Варвара Сергеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1871

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Кирдянова Акилина Семеновна

Отец ребёнка: Сюндюков Семен

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Сюндюков Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюндюков Семен

Смерть
1871
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close