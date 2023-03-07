Понятова (Кирдянова) Евдокия (младшая) Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Кирдянов Федор Иванович
Бракосочетание
10.01.1879
Рождение ребёнка
14.10.1882
Дочь: Параскева Денисовна
Отец ребёнка: Понятов Денис Иванович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Понятов Георгий Денисович
Отец ребёнка: Понятов Денис Иванович
Рождение ребёнка
09.03.1887
Сын: Понятов Макарий Денисович
Отец ребёнка: Понятов Денис Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1889
Отец ребёнка: Понятов Денис Иванович
Рождение ребёнка
22.05.1891
Сын: Понятов Игнатий Денисович
Отец ребёнка: Понятов Денис Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1904
Отец ребёнка: Понятов Денис Иванович
Смерть
Неизвестно