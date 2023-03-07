Понятова (Кирдянова) Евдокия (младшая) Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понятова (Кирдянова) Евдокия (младшая) Фёдоровна

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Кирдянов Федор Иванович

Мать: Кирдянова Ирина Даниловна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.01.1879

Муж: Понятов Денис Иванович

Рождение ребёнка
14.10.1882

Дочь: Параскева Денисовна

Отец ребёнка: Понятов Денис Иванович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Понятов Георгий Денисович

Отец ребёнка: Понятов Денис Иванович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.03.1887

Сын: Понятов Макарий Денисович

Отец ребёнка: Понятов Денис Иванович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.08.1889

Сын: Понятов Флор Денисович

Отец ребёнка: Понятов Денис Иванович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.05.1891

Сын: Понятов Игнатий Денисович

Отец ребёнка: Понятов Денис Иванович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.05.1904

Сын: Быков Николай Денисович

Отец ребёнка: Понятов Денис Иванович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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