Понятов Денис Иванович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Понятов Иван Мосеевич
Мать: Понятова Елена Семёновна
Бракосочетание
10.01.1879
Рождение ребёнка
14.10.1882
Дочь: Параскева Денисовна
Мать ребёнка: Понятова Евдокия (младшая) Фёдоровна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Понятов Георгий Денисович
Мать ребёнка: Понятова Евдокия (младшая) Фёдоровна
Рождение ребёнка
09.03.1887
Сын: Понятов Макарий Денисович
Мать ребёнка: Понятова Евдокия (младшая) Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.08.1889
Мать ребёнка: Понятова Евдокия (младшая) Фёдоровна
Рождение ребёнка
22.05.1891
Сын: Понятов Игнатий Денисович
Мать ребёнка: Понятова Евдокия (младшая) Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.05.1904
Мать ребёнка: Понятова Евдокия (младшая) Фёдоровна
Смерть
Неизвестно