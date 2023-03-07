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Понятов Денис Иванович

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Понятов Иван Мосеевич

Мать: Понятова Елена Семёновна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.01.1879

Жена: Понятова Евдокия (младшая) Фёдоровна

Рождение ребёнка
14.10.1882

Дочь: Параскева Денисовна

Мать ребёнка: Понятова Евдокия (младшая) Фёдоровна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Понятов Георгий Денисович

Мать ребёнка: Понятова Евдокия (младшая) Фёдоровна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.03.1887

Сын: Понятов Макарий Денисович

Мать ребёнка: Понятова Евдокия (младшая) Фёдоровна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.08.1889

Сын: Понятов Флор Денисович

Мать ребёнка: Понятова Евдокия (младшая) Фёдоровна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.05.1891

Сын: Понятов Игнатий Денисович

Мать ребёнка: Понятова Евдокия (младшая) Фёдоровна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.05.1904

Сын: Быков Николай Денисович

Мать ребёнка: Понятова Евдокия (младшая) Фёдоровна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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