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Кирдянов Иван Алексеевич

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Кирдянов Алексей Гаврилович

Мать: Кирдянова Ульяна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Арина Ивановна

Мать ребёнка: Афимья Никитина

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Афимья Никитина

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Кирдянов Федор Иванович

Мать ребёнка: Афимья Никитина

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кирдянов Василий Иванович

Мать ребёнка: Афимья Никитина

Россия, Ульяновская обл.
Смерть
1848
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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