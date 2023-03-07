Кирдянов Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Кирдянов Алексей Гаврилович
Мать: Кирдянова Ульяна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Арина Ивановна
Мать ребёнка: Афимья Никитина
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Афимья Никитина
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Афимья Никитина
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кирдянов Василий Иванович
Мать ребёнка: Афимья Никитина
Россия, Ульяновская обл.
Смерть
1848