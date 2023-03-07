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Кирдянов Алексей Гаврилович

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Арина Алексеевна

Мать ребёнка: Кирдянова Ульяна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение
1772

Отец: Нуштаев Кирдячка (в крещ. Гаврила Матвеев)

Мать: Авдотья Иванова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Кирдянов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Кирдянова Ульяна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Кирдянов Анисим Алексеевич

Мать ребёнка: Кирдянова Ульяна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Кирдянов Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Кирдянова Ульяна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Кирдянов Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Кирдянова Ульяна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кирдянов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Кирдянова Ульяна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1817
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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