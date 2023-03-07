Кирдянов Алексей Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Арина Алексеевна
Мать ребёнка: Кирдянова Ульяна
Рождение
1772
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Кирдянова Ульяна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Кирдянов Анисим Алексеевич
Мать ребёнка: Кирдянова Ульяна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Кирдянов Семен Алексеевич
Мать ребёнка: Кирдянова Ульяна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Кирдянов Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Кирдянова Ульяна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кирдянов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Кирдянова Ульяна
Смерть
1817