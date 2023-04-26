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Авдотья Иванова

Место рождения

дер. Илюшкиной, Пензенский уезд

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Илюшкиной, Пензенский уезд
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Домна Гавриловна

Отец ребёнка: Нуштаев Кирдячка (в крещ. Гаврила Матвеев)

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Нуштаев Кирдячка (в крещ. Гаврила Матвеев)

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Кирдянов Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Нуштаев Кирдячка (в крещ. Гаврила Матвеев)

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Кирдянов Дементий Гаврилович

Отец ребёнка: Нуштаев Кирдячка (в крещ. Гаврила Матвеев)

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нуштаев Кирдячка (в крещ. Гаврила Матвеев)

Смерть
Неизвестно
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