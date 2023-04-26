Авдотья Иванова
Место рождениядер. Илюшкиной, Пензенский уезд
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Домна Гавриловна
Отец ребёнка: Нуштаев Кирдячка (в крещ. Гаврила Матвеев)
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Нуштаев Кирдячка (в крещ. Гаврила Матвеев)
Рождение ребёнка
1772
Сын: Кирдянов Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Нуштаев Кирдячка (в крещ. Гаврила Матвеев)
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кирдянов Дементий Гаврилович
Отец ребёнка: Нуштаев Кирдячка (в крещ. Гаврила Матвеев)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно