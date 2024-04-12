Нуштаев Кирдячка (в крещ. Гаврила Матвеев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуштаев Кирдячка (в крещ. Гаврила Матвеев)

Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Нуштай Давыдов

Мать: ?

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Домна Гавриловна

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Кирдянов Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Кирдянов Дементий Гаврилович

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Иванова

Смерть
1809
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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