Нуштаев Кирдячка (в крещ. Гаврила Матвеев)
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Нуштай Давыдов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Домна Гавриловна
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Кирдянов Алексей Гаврилович
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кирдянов Дементий Гаврилович
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Иванова
Смерть
1809