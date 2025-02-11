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женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ДетиПоказать еще 1
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: (Макей Нуштаев) (Макей Нуштаев) Иван Федоров
Отец ребёнка: Нуштай Давыдов
Рождение ребёнка
1728
Сын: (Моська Нуштаев) (Моська Нуштаев) Михайла Иванов
Отец ребёнка: Нуштай Давыдов
Рождение ребёнка
1733
Сын: Нуштаев Кирдячка (В Крещ. Гаврила Матвеев) (В Крещ. Гаврила Матвеев)
Отец ребёнка: Нуштай Давыдов
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно