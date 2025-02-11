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?

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
(Макей Нуштаев) (Макей Нуштаев) Иван Федоров1725 г.р.
(Моська Нуштаев) (Моська Нуштаев) Михайла Иванов1728 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: (Макей Нуштаев) (Макей Нуштаев) Иван Федоров

Отец ребёнка: Нуштай Давыдов

Рождение ребёнка
1728

Сын: (Моська Нуштаев) (Моська Нуштаев) Михайла Иванов

Отец ребёнка: Нуштай Давыдов

Рождение ребёнка
1733

Сын: Нуштаев Кирдячка (В Крещ. Гаврила Матвеев) (В Крещ. Гаврила Матвеев)

Отец ребёнка: Нуштай Давыдов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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