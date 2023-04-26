(Макей Нуштаев) Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Нуштай Давыдов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Авдокея (Евдокия) Ивановна
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: Марья Иванова
Смерть
1794