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(Макей Нуштаев) Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Нуштай Давыдов

Мать: ?

Рождение ребёнка
1738

Сын: (Велдяй Макеев) Иванов

Мать ребёнка: Марья Иванова

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Марья Иванова

Рождение ребёнка
1743

Сын: (Видман Макеев) Иванов

Мать ребёнка: Марья Иванова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Авдокея (Евдокия) Ивановна

Мать ребёнка: Марья Иванова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Наталья Иванова

Мать ребёнка: Марья Иванова

Смерть
1794
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