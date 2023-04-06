(Видман Макеев) Иванов
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиС 1811 по 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: (Макей Нуштаев) Федоров
Мать: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Выд. В Баевку ?Фекла Давыдова
Мать ребёнка: Дарья Афанасьева
Рождение ребёнка
1774
Сын: Роман Давыдов
Мать ребёнка: Дарья Афанасьева
Рождение ребёнка
1787
Сын: Яков Давыдов
Мать ребёнка: Дарья Афанасьева
Смерть
С 1811 по 1816