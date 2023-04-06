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(Видман Макеев) Иванов

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

С 1811 по 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: (Макей Нуштаев) Федоров

Мать: Марья Иванова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Выд. В Баевку ?Фекла Давыдова

Мать ребёнка: Дарья Афанасьева

Рождение ребёнка
1774

Сын: Роман Давыдов

Мать ребёнка: Дарья Афанасьева

Рождение ребёнка
1787

Сын: Яков Давыдов

Мать ребёнка: Дарья Афанасьева

Смерть
С 1811 по 1816
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