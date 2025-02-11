Дарья Афанасьева
женский, родилась 1752
умерла Неизвестно
Дети
Выд. В Баевку ?Фекла Давыдова1767 г.р.
Роман Давыдов1774 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Выд. В Баевку ?Фекла Давыдова
Отец ребёнка: (Видман Макеев) (Видман Макеев) Давыд Иванов
Рождение ребёнка
1774
Сын: Роман Давыдов
Отец ребёнка: (Видман Макеев) (Видман Макеев) Давыд Иванов
Рождение ребёнка
1787
Сын: Яков Давыдов
Отец ребёнка: (Видман Макеев) (Видман Макеев) Давыд Иванов
Смерть
Неизвестно