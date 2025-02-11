Дарья Афанасьева 1752 — найти родственников по фамилии на Familio

Дарья Афанасьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1752

умерла Неизвестно

Дети
Выд. В Баевку ?Фекла Давыдова1767 г.р.
Роман Давыдов1774 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Выд. В Баевку ?Фекла Давыдова

Отец ребёнка: (Видман Макеев) (Видман Макеев) Давыд Иванов

Рождение ребёнка
1774

Сын: Роман Давыдов

Отец ребёнка: (Видман Макеев) (Видман Макеев) Давыд Иванов

Рождение ребёнка
1787

Сын: Яков Давыдов

Отец ребёнка: (Видман Макеев) (Видман Макеев) Давыд Иванов

Смерть
Неизвестно

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