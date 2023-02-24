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(Велдяй Макеев) Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: (Макей Нуштаев) Федоров

Мать: Марья Иванова

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Дарья Васильева

Мать ребёнка: Марья Наумова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Аверьян Васильев

Мать ребёнка: Марья Наумова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Антип Васильев

Мать ребёнка: Марья Наумова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Марья Наумова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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