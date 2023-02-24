(Велдяй Макеев) Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: (Макей Нуштаев) Федоров
Мать: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Дарья Васильева
Мать ребёнка: Марья Наумова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Аверьян Васильев
Мать ребёнка: Марья Наумова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Антип Васильев
Мать ребёнка: Марья Наумова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Марья Наумова
Смерть
Неизвестно