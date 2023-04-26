Марья Наумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Наумова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Дарья Васильева

Отец ребёнка: (Велдяй Макеев) Иванов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Аверьян Васильев

Отец ребёнка: (Велдяй Макеев) Иванов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Антип Васильев

Отец ребёнка: (Велдяй Макеев) Иванов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: (Велдяй Макеев) Иванов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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