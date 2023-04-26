Марья Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Дарья Васильева
Отец ребёнка: (Велдяй Макеев) Иванов
Рождение ребёнка
1766
Сын: Аверьян Васильев
Отец ребёнка: (Велдяй Макеев) Иванов
Рождение ребёнка
1770
Сын: Антип Васильев
Отец ребёнка: (Велдяй Макеев) Иванов
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: (Велдяй Макеев) Иванов
Смерть
Неизвестно