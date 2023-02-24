Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Моська Нуштаев) Иванов
(Моська Нуштаев) Иванов
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1728
Дата смерти
До 1782
Пол
Мужской
Отец
Нуштай Давыдов
1684 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец:
Нуштай Давыдов
Мать:
?
Смерть
До 1782
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия