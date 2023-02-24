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(Моська Нуштаев) Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Отец

1684 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Нуштай Давыдов

Мать: ?

Смерть
До 1782
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