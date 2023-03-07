Кирдянова Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирдянова Ульяна

Кирдянова Ульяна

avatar

Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Арина Алексеевна

Отец ребёнка: Кирдянов Алексей Гаврилович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Кирдянов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Кирдянов Алексей Гаврилович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Кирдянов Анисим Алексеевич

Отец ребёнка: Кирдянов Алексей Гаврилович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Кирдянов Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Кирдянов Алексей Гаврилович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Кирдянов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Кирдянов Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кирдянов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Кирдянов Алексей Гаврилович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close