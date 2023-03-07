Кирдянова Ульяна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Арина Алексеевна
Отец ребёнка: Кирдянов Алексей Гаврилович
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Кирдянов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Кирдянов Анисим Алексеевич
Отец ребёнка: Кирдянов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Кирдянов Семен Алексеевич
Отец ребёнка: Кирдянов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Кирдянов Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Кирдянов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кирдянов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Кирдянов Алексей Гаврилович
Смерть
До 1850