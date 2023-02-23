Афимья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфимья Никитина

Афимья Никитина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Арина Ивановна

Отец ребёнка: Кирдянов Иван Алексеевич

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Кирдянов Иван Алексеевич

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Кирдянов Федор Иванович

Отец ребёнка: Кирдянов Иван Алексеевич

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кирдянов Василий Иванович

Отец ребёнка: Кирдянов Иван Алексеевич

Россия, Ульяновская обл.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close