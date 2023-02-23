Афимья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Арина Ивановна
Отец ребёнка: Кирдянов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Кирдянов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Кирдянов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кирдянов Василий Иванович
Отец ребёнка: Кирдянов Иван Алексеевич
Россия, Ульяновская обл.
Смерть
Неизвестно