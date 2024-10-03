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Кузнецов Иван Васильевич

Место рождения

Хрущовка, Балашевский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

22.01.1915

Дата смерти

?.03.1983

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1915

Отец: Кузнецов Василий Михайлович

Мать: Кузнецова Феодосия Фокеевна

Хрущовка, Балашевский уезд, Саратовская губерния
Военная служба
С 02.11.1936 по 01.08.1946
Приморская армия противовоздушной обороны; Дальневосточный фронт Старший лейтенант
Рождение ребёнка
12.03.1937

Дочь: Воробьева (Кузнецова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова (Крашенинникова) Наталья Зиновеевна

Рождение ребёнка
Между 1938 и 1946

Дочь: Кузнецова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова (Крашенинникова) Наталья Зиновеевна

Рождение ребёнка
Между 1938 и 1946

Дочь: Кузнецова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова (Крашенинникова) Наталья Зиновеевна

Рождение ребёнка
Между 1938 и 1946

Сын: Кузнецова Виктор Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова (Крашенинникова) Наталья Зиновеевна

Рождение ребёнка
Между 1938 и 1946

Сын: Кузнецов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова (Крашенинникова) Наталья Зиновеевна

Рождение ребёнка
Между 1938 и 1946

Дочь: Кузнецова Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова (Крашенинникова) Наталья Зиновеевна

Рождение ребёнка
?.04.1947

Дочь: Козина (Кузнецова) Альбина Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова (Крашенинникова) Наталья Зиновеевна

Рождение ребёнка
01.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова (Крашенинникова) Наталья Зиновеевна

Бракосочетание
31.03.1950

Жена: Кузнецова (Крашенинникова) Наталья Зиновеевна

Колышлей, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.11.1951

Сын: Кузнецов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова (Крашенинникова) Наталья Зиновеевна

Развод
23.06.1960

Жена: Кузнецова (Крашенинникова) Наталья Зиновеевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Фактически разъехались в октябре 1957 года
Смерть
?.03.1983
Ковылкино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

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