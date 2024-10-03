Кузнецов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.01.1915
Дата смерти?.03.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1915
Военная служба
С 02.11.1936 по 01.08.1946
Приморская армия противовоздушной обороны; Дальневосточный фронт Старший лейтенант
Рождение ребёнка
12.03.1937
Рождение ребёнка
Между 1938 и 1946
Дочь: Кузнецова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова (Крашенинникова) Наталья Зиновеевна
Рождение ребёнка
Между 1938 и 1946
Дочь: Кузнецова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова (Крашенинникова) Наталья Зиновеевна
Рождение ребёнка
Между 1938 и 1946
Сын: Кузнецова Виктор Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова (Крашенинникова) Наталья Зиновеевна
Рождение ребёнка
Между 1938 и 1946
Мать ребёнка: Кузнецова (Крашенинникова) Наталья Зиновеевна
Рождение ребёнка
Между 1938 и 1946
Дочь: Кузнецова Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова (Крашенинникова) Наталья Зиновеевна
Рождение ребёнка
?.04.1947
Дочь: Козина (Кузнецова) Альбина Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова (Крашенинникова) Наталья Зиновеевна
Рождение ребёнка
01.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова (Крашенинникова) Наталья Зиновеевна
Бракосочетание
31.03.1950
Колышлей, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.11.1951
Мать ребёнка: Кузнецова (Крашенинникова) Наталья Зиновеевна
Развод
23.06.1960
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Фактически разъехались в октябре 1957 года
Смерть
?.03.1983
Ковылкино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия