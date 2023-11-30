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Кузнецова Феодосия Фокеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Фокей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1915

Сын: Кузнецов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович

Хрущовка, Балашевский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1922

Сын: Кузнецов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович

Хрущовка, Сердобский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1926

Сын: Кузнецов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Василий Михайлович

Смерть
1966
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