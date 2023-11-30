Кузнецова Феодосия Фокеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Фокей
Рождение ребёнка
22.01.1915
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович
Хрущовка, Балашевский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кузнецов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович
Хрущовка, Сердобский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1926
Сын: Кузнецов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1966