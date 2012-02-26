Воробьева (Кузнецова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1937
Дата смерти26.02.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
С 01.09.1956
Поступление в Пензенский педагогический институт
Рождение ребёнка
10.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Станислав Иванович
Смерть
26.02.2012