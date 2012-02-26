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Воробьева (Кузнецова) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1937

Дата смерти

26.02.2012

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1937

Отец: Кузнецов Иван Васильевич

Мать: Кузнецова (Крашенинникова) Наталья Зиновеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Станислав Иванович

Образование
С 01.09.1956
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Поступление в Пензенский педагогический институт
Рождение ребёнка
10.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Станислав Иванович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
26.02.2012
Пенза, город Пенза, Пензенская область

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