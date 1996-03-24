Кузнецова (Крашенинникова) Наталья Зиновеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Крашенинникова) Наталья Зиновеевна

Место рождения

Николаевка, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

07.08.1914 ст.

Дата смерти

24.03.1996

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1914 ст.

Отец: Крашенинников Зиновей Ксенофонтович

Мать: Крашенинникова (Антошина) Марфа Кузьминична

Николаевка, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.03.1937

Дочь: Воробьева (Кузнецова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Между 1938 и 1946

Дочь: Кузнецова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Между 1938 и 1946

Дочь: Кузнецова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Между 1938 и 1946

Сын: Кузнецова Виктор Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Между 1938 и 1946

Сын: Кузнецов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Между 1938 и 1946

Дочь: Кузнецова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
?.04.1947

Дочь: Козина (Кузнецова) Альбина Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич

Бракосочетание
31.03.1950

Муж: Кузнецов Иван Васильевич

Колышлей, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.11.1951

Сын: Кузнецов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич

Развод
23.06.1960

Муж: Кузнецов Иван Васильевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Фактически разъехались в октябре 1957 года
Смерть
24.03.1996

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