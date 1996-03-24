Кузнецова (Крашенинникова) Наталья Зиновеевна
Место рождения
Дата рождения07.08.1914 ст.
Дата смерти24.03.1996
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1914 ст.
Рождение ребёнка
12.03.1937
Дочь: Воробьева (Кузнецова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Между 1938 и 1946
Дочь: Кузнецова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Между 1938 и 1946
Дочь: Кузнецова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Между 1938 и 1946
Сын: Кузнецова Виктор Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Между 1938 и 1946
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Между 1938 и 1946
Дочь: Кузнецова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
?.04.1947
Дочь: Козина (Кузнецова) Альбина Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич
Бракосочетание
31.03.1950
Колышлей, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.11.1951
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Васильевич
Развод
23.06.1960
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Фактически разъехались в октябре 1957 года
Смерть
24.03.1996