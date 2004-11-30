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Воробьев Станислав Иванович

Место рождения

Старое Славкино, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

30.01.1938

Дата смерти

30.11.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1938

Отец: Воробьев Иван

Мать: Воробьева Лукерья

Старое Славкино, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева (Кузнецова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
10.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева (Кузнецова) Александра Ивановна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
30.11.2004

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