Воробьев Станислав Иванович
Место рождения
Дата рождения30.01.1938
Дата смерти30.11.2004
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1938
Отец: Воробьев Иван
Мать: Воробьева Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьева (Кузнецова) Александра Ивановна
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
30.11.2004