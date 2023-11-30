Козина (Кузнецова) Альбина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козина (Кузнецова) Альбина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1947

Дата смерти

Около 17.10.1993

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

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Около 1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1947

Отец: Кузнецов Иван Васильевич

Мать: Кузнецова (Крашенинникова) Наталья Зиновеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козин Иван Николаевич

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Около 1967

Муж: скрыто настройками приватности

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
1974

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козин Иван Николаевич

Смерть
Около 17.10.1993

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