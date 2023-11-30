Козина (Кузнецова) Альбина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1947
Дата смертиОколо 17.10.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Около 1967
Муж: скрыто настройками приватности
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
1974
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козин Иван Николаевич
Смерть
Около 17.10.1993