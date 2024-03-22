Онищенко Самуил
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти13.06.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Онищенко Иоанн
Мать: ?
Рождение ребёнка
1840
Сын: Онищенко Макарий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
18.12.1846
Сын: Онищенко Данил
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
01.09.1852
Сын: Онищенко Радион
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1857
Сын: Онищенко Павел
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1857
Сын: Онищенко Симеон
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1891
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Онищенко Дмитрий
Мать ребёнка: ?
Смерть
13.06.1892