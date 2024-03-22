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Онищенко Самуил

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

1822

Дата смерти

13.06.1892

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Онищенко Иоанн

Мать: ?

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Онищенко Макарий

Мать ребёнка: ?

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
18.12.1846

Сын: Онищенко Данил

Мать ребёнка: ?

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
01.09.1852

Сын: Онищенко Радион

Мать ребёнка: ?

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Онищенко Павел

Мать ребёнка: ?

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Онищенко Симеон

Мать ребёнка: ?

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: ?

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Онищенко Дмитрий

Мать ребёнка: ?

Белоцерковцы, Полтавська область
Смерть
13.06.1892
Белоцерковцы, Полтавська область
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