Онищенко Радион
Место рождения
Дата рождения01.09.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1852
Отец: Онищенко Самуил
Мать: ?
Рождение ребёнка
1874
Сын: Онищенко Петр
Мать ребёнка: Онищенко Мотрона Антонова
Рождение ребёнка
06.07.1881
Сын: Онищенко Афанасий
Мать ребёнка: Онищенко Мотрона Антонова
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Христина
Мать ребёнка: Онищенко Мотрона Антонова
Рождение ребёнка
10.10.1902
Сын: Онищенко Михаил
Мать ребёнка: Онищенко Мотрона Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
военный с 1874
Смерть
Неизвестно