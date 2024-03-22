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Онищенко Радион

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

01.09.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1852

Отец: Онищенко Самуил

Мать: ?

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Онищенко Петр

Мать ребёнка: Онищенко Мотрона Антонова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
06.07.1881

Сын: Онищенко Афанасий

Мать ребёнка: Онищенко Мотрона Антонова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Христина

Мать ребёнка: Онищенко Мотрона Антонова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
10.10.1902

Сын: Онищенко Михаил

Мать ребёнка: Онищенко Мотрона Антонова

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онищенко Мотрона Антонова

Работа или профессия
Неизвестно
военный с 1874
Смерть
Неизвестно
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