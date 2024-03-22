Онищенко Мотрона Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОнищенко Мотрона Антонова

Онищенко Мотрона Антонова

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Антон

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Онищенко Петр

Отец ребёнка: Онищенко Радион

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
06.07.1881

Сын: Онищенко Афанасий

Отец ребёнка: Онищенко Радион

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Христина

Отец ребёнка: Онищенко Радион

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
10.10.1902

Сын: Онищенко Михаил

Отец ребёнка: Онищенко Радион

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онищенко Радион

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close