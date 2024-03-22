Онищенко Мотрона Антонова
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Антон
Рождение ребёнка
1874
Сын: Онищенко Петр
Отец ребёнка: Онищенко Радион
Рождение ребёнка
06.07.1881
Сын: Онищенко Афанасий
Отец ребёнка: Онищенко Радион
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Христина
Отец ребёнка: Онищенко Радион
Рождение ребёнка
10.10.1902
Сын: Онищенко Михаил
Отец ребёнка: Онищенко Радион
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Онищенко Радион
Смерть
Неизвестно