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Онищенко Симеон

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Онищенко Самуил

Мать: ?

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
06.04.1886

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Онищенко Дария Васильева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
15.08.1887

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Онищенко Дария Васильева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
21.10.1887

Дочь: Елисавета

Мать ребёнка: Онищенко Дария Васильева

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
20.10.1891

Жена: Онищенко Матрона Хрисанфова

Рождение ребёнка
10.06.1892

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Онищенко Матрона Хрисанфова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
14.10.1893

Сын: Онищенко Андрей

Мать ребёнка: Онищенко Матрона Хрисанфова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
12.02.1898

Сын: Онищенко Владимир

Мать ребёнка: Онищенко Матрона Хрисанфова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
26.11.1900

Сын: Онищенко Пантелиемон

Мать ребёнка: Онищенко Матрона Хрисанфова

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онищенко Дария Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
козак
Смерть
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
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