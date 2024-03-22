Онищенко Симеон
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Онищенко Самуил
Мать: ?
Рождение ребёнка
06.04.1886
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Онищенко Дария Васильева
Рождение ребёнка
15.08.1887
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Онищенко Дария Васильева
Рождение ребёнка
21.10.1887
Дочь: Елисавета
Мать ребёнка: Онищенко Дария Васильева
Бракосочетание
20.10.1891
Рождение ребёнка
10.06.1892
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Онищенко Матрона Хрисанфова
Рождение ребёнка
14.10.1893
Сын: Онищенко Андрей
Мать ребёнка: Онищенко Матрона Хрисанфова
Рождение ребёнка
12.02.1898
Сын: Онищенко Владимир
Мать ребёнка: Онищенко Матрона Хрисанфова
Рождение ребёнка
26.11.1900
Сын: Онищенко Пантелиемон
Мать ребёнка: Онищенко Матрона Хрисанфова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Онищенко Дария Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
козак
Смерть
Неизвестно