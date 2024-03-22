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Онищенко Матрона Хрисанфова

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Онищенко Хрисанф

Мать: Онищенко Ксения Онисимова

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
20.10.1891

Муж: Онищенко Симеон

Рождение ребёнка
10.06.1892

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Онищенко Симеон

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
14.10.1893

Сын: Онищенко Андрей

Отец ребёнка: Онищенко Симеон

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
12.02.1898

Сын: Онищенко Владимир

Отец ребёнка: Онищенко Симеон

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
26.11.1900

Сын: Онищенко Пантелиемон

Отец ребёнка: Онищенко Симеон

Белоцерковцы, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
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