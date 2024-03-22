Онищенко Матрона Хрисанфова
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Онищенко Хрисанф
Бракосочетание
20.10.1891
Муж: Онищенко Симеон
Рождение ребёнка
10.06.1892
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Онищенко Симеон
Рождение ребёнка
14.10.1893
Сын: Онищенко Андрей
Отец ребёнка: Онищенко Симеон
Рождение ребёнка
12.02.1898
Сын: Онищенко Владимир
Отец ребёнка: Онищенко Симеон
Рождение ребёнка
26.11.1900
Сын: Онищенко Пантелиемон
Отец ребёнка: Онищенко Симеон
Смерть
Неизвестно