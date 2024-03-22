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Онищенко Ксения Онисимова

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Онисим

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
09.09.1868

Сын: Онищенко Михаил

Отец ребёнка: Онищенко Хрисанф

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Онищенко Матрона Хрисанфова

Отец ребёнка: Онищенко Хрисанф

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
29.11.1874

Сын: Онищенко Андрей

Отец ребёнка: Онищенко Хрисанф

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
26.01.1877

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Онищенко Хрисанф

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Онищенко Хрисанф

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
31.01.1882

Сын: Онищенко Григорий

Отец ребёнка: Онищенко Хрисанф

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Наталия

Отец ребёнка: Онищенко Хрисанф

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онищенко Хрисанф

Смерть
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
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