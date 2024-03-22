Онищенко Ксения Онисимова
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Онисим
Рождение ребёнка
09.09.1868
Сын: Онищенко Михаил
Отец ребёнка: Онищенко Хрисанф
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Онищенко Матрона Хрисанфова
Отец ребёнка: Онищенко Хрисанф
Рождение ребёнка
29.11.1874
Сын: Онищенко Андрей
Отец ребёнка: Онищенко Хрисанф
Рождение ребёнка
26.01.1877
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Онищенко Хрисанф
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Онищенко Хрисанф
Рождение ребёнка
31.01.1882
Сын: Онищенко Григорий
Отец ребёнка: Онищенко Хрисанф
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Наталия
Отец ребёнка: Онищенко Хрисанф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Онищенко Хрисанф
Смерть
Неизвестно