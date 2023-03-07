Онищенко Хрисанф
Место рождения
Дата рождения01.06.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1841
Отец: Онищенко Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1868
Сын: Онищенко Михаил
Мать ребёнка: Онищенко Ксения Онисимова
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Онищенко Матрона Хрисанфова
Мать ребёнка: Онищенко Ксения Онисимова
Рождение ребёнка
29.11.1874
Сын: Онищенко Андрей
Мать ребёнка: Онищенко Ксения Онисимова
Рождение ребёнка
26.01.1877
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Онищенко Ксения Онисимова
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Онищенко Ксения Онисимова
Рождение ребёнка
31.01.1882
Сын: Онищенко Григорий
Мать ребёнка: Онищенко Ксения Онисимова
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Наталия
Мать ребёнка: Онищенко Ксения Онисимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно