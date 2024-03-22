Онищенко Дария Васильева
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти27.09.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
06.04.1886
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Онищенко Симеон
Рождение ребёнка
15.08.1887
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Онищенко Симеон
Рождение ребёнка
21.10.1887
Дочь: Елисавета
Отец ребёнка: Онищенко Симеон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Онищенко Симеон
Смерть
27.09.1891
Похороны
Неизвестно