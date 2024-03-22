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Онищенко Дария Васильева

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

1857

Дата смерти

27.09.1891

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
06.04.1886

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Онищенко Симеон

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
15.08.1887

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Онищенко Симеон

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
21.10.1887

Дочь: Елисавета

Отец ребёнка: Онищенко Симеон

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онищенко Симеон

Смерть
27.09.1891
Белоцерковцы, Полтавська область
Похороны
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
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