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Онищенко Данил

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

18.12.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1846

Отец: Онищенко Самуил

Мать: ?

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Пелагия

Мать ребёнка: Онищенко Мария Дмитриева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
04.01.1885

Сын: Онищенко Андрей

Мать ребёнка: Онищенко Мария Дмитриева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
30.06.1888

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Онищенко Мария Дмитриева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
10.09.1890

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Онищенко Мария Дмитриева

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онищенко Мария Дмитриева

Смерть
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
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