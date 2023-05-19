Онищенко Данил
Место рождения
Дата рождения18.12.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1846
Отец: Онищенко Самуил
Мать: ?
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Пелагия
Мать ребёнка: Онищенко Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
04.01.1885
Сын: Онищенко Андрей
Мать ребёнка: Онищенко Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
30.06.1888
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Онищенко Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
10.09.1890
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Онищенко Мария Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Онищенко Мария Дмитриева
Смерть
Неизвестно