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Онищенко Макарий

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Онищенко Самуил

Мать: ?

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Наталия

Мать ребёнка: Онищенко Ирина Фомина

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Онищенко Ирина Фомина

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
24.06.1874

Сын: Онищенко Иван

Мать ребёнка: Онищенко Ирина Фомина

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
18.06.1877

Сын: Онищенко Леонтий

Мать ребёнка: Онищенко Ирина Фомина

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
02.08.1883

Сын: Онищенко Антон

Мать ребёнка: Онищенко Ирина Фомина

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Онищенко Ирина Фомина

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онищенко Ирина Фомина

Смерть
Неизвестно
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