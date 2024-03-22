Онищенко Макарий
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Онищенко Самуил
Мать: ?
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Наталия
Мать ребёнка: Онищенко Ирина Фомина
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Онищенко Ирина Фомина
Рождение ребёнка
24.06.1874
Сын: Онищенко Иван
Мать ребёнка: Онищенко Ирина Фомина
Рождение ребёнка
18.06.1877
Сын: Онищенко Леонтий
Мать ребёнка: Онищенко Ирина Фомина
Рождение ребёнка
02.08.1883
Сын: Онищенко Антон
Мать ребёнка: Онищенко Ирина Фомина
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Онищенко Ирина Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Онищенко Ирина Фомина
Смерть
Неизвестно