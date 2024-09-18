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Пец Арнольд Христианович

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Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Пец Христиан Андреевич

Мать: Пец (Ротерс) Шарлотта Андреевна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пец (Ротерс) Берта-Эрнестина Францевна

Работа или профессия
Неизвестно
Капитан и владелец речных судов.
Работа или профессия
Неизвестно
Занимался судостоением и судоходством на Сухоне и Двине. В районе усадьбы Савино организовал небольшую судостроительную верфь и в 1885 году построил первые пароходы...
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Пец Флора Арнольдовна

Мать ребёнка: Пец (Ротерс) Берта-Эрнестина Францевна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Пец Берта Арнольдовна

Мать ребёнка: Пец (Ротерс) Берта-Эрнестина Францевна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.05.1885 ст.

Дочь: Глезер (Пец) Альма Арнольдовна

Мать ребёнка: Пец (Ротерс) Берта-Эрнестина Францевна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Глезер (Пец) Шарлотта Арнольдовна

Мать ребёнка: Пец (Ротерс) Берта-Эрнестина Францевна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.10.1889 ст.

Сын: Пец Петр Арнольдович

Мать ребёнка: Пец (Ротерс) Берта-Эрнестина Францевна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1925
Берта и Арнольд с незамужними дочерьми Бертой, Флорой и приемной дочерью Еленой уехали в Подмосковье к дочери Шарлотте (Глезер).
Смерть
1941
Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область

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