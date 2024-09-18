Пец Арнольд Христианович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Капитан и владелец речных судов.
Работа или профессия
Неизвестно
Занимался судостоением и судоходством на Сухоне и Двине. В районе усадьбы Савино организовал небольшую судостроительную верфь и в 1885 году построил первые пароходы...
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Пец Флора Арнольдовна
Мать ребёнка: Пец (Ротерс) Берта-Эрнестина Францевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Пец Берта Арнольдовна
Мать ребёнка: Пец (Ротерс) Берта-Эрнестина Францевна
Рождение ребёнка
19.05.1885 ст.
Дочь: Глезер (Пец) Альма Арнольдовна
Мать ребёнка: Пец (Ротерс) Берта-Эрнестина Францевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Глезер (Пец) Шарлотта Арнольдовна
Мать ребёнка: Пец (Ротерс) Берта-Эрнестина Францевна
Рождение ребёнка
07.10.1889 ст.
Сын: Пец Петр Арнольдович
Мать ребёнка: Пец (Ротерс) Берта-Эрнестина Францевна
Место жительства
1925
Берта и Арнольд с незамужними дочерьми Бертой, Флорой и приемной дочерью Еленой уехали в Подмосковье к дочери Шарлотте (Глезер).
Смерть
1941
Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область