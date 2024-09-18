Пец (Ротерс) Шарлотта Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пец (Ротерс) Шарлотта Андреевна

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

05.08.1883 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Ротерс Андрей Иванович

Мать: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Пец Петр Христианович

Отец ребёнка: Пец Христиан Андреевич

Бракосочетание
Около 1842

Муж: Пец Христиан Андреевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Гольмерс (Пец) Юлия-Доротея Христиановна

Отец ребёнка: Пец Христиан Андреевич

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Пец Адольф (Альфред) Христианович

Отец ребёнка: Пец Христиан Андреевич

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Пец Александр Христианович

Отец ребёнка: Пец Христиан Андреевич

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Пец Эрнест Христианович

Отец ребёнка: Пец Христиан Андреевич

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Глезер (Пец) Фрида-Фредерика Христиановна

Отец ребёнка: Пец Христиан Андреевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Пец Арнольд Христианович

Отец ребёнка: Пец Христиан Андреевич

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Пец Христиан Христианович

Отец ребёнка: Пец Христиан Андреевич

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Пец Борис (Беренд) Христианович

Отец ребёнка: Пец Христиан Андреевич

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
05.08.1883 ст.
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

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