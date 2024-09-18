Пец (Ротерс) Шарлотта Андреевна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти05.08.1883 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Ротерс Андрей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Пец Христиан Андреевич
Бракосочетание
Около 1842
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Гольмерс (Пец) Юлия-Доротея Христиановна
Отец ребёнка: Пец Христиан Андреевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Пец Адольф (Альфред) Христианович
Отец ребёнка: Пец Христиан Андреевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Пец Александр Христианович
Отец ребёнка: Пец Христиан Андреевич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Пец Христиан Андреевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Глезер (Пец) Фрида-Фредерика Христиановна
Отец ребёнка: Пец Христиан Андреевич
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Пец Христиан Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Пец Христиан Христианович
Отец ребёнка: Пец Христиан Андреевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Пец Борис (Беренд) Христианович
Отец ребёнка: Пец Христиан Андреевич
Смерть
05.08.1883 ст.