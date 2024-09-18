Пец (Ротерс) Берта-Эрнестина Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пец (Ротерс) Берта-Эрнестина Францевна

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Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.05.1861 ст.

Дата смерти

С 1938 по 1942

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1861 ст.

Отец: Ротерс Франц Францевич

Мать: не указана

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пец Арнольд Христианович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Пец Флора Арнольдовна

Отец ребёнка: Пец Арнольд Христианович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Пец Берта Арнольдовна

Отец ребёнка: Пец Арнольд Христианович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.05.1885 ст.

Дочь: Глезер (Пец) Альма Арнольдовна

Отец ребёнка: Пец Арнольд Христианович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Глезер (Пец) Шарлотта Арнольдовна

Отец ребёнка: Пец Арнольд Христианович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.10.1889 ст.

Сын: Пец Петр Арнольдович

Отец ребёнка: Пец Арнольд Христианович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
С 1938 по 1942

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