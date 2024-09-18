Пец (Ротерс) Берта-Эрнестина Францевна
Место рождения
Дата рождения23.05.1861 ст.
Дата смертиС 1938 по 1942
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1861 ст.
Отец: Ротерс Франц Францевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Пец Флора Арнольдовна
Отец ребёнка: Пец Арнольд Христианович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Пец Берта Арнольдовна
Отец ребёнка: Пец Арнольд Христианович
Рождение ребёнка
19.05.1885 ст.
Дочь: Глезер (Пец) Альма Арнольдовна
Отец ребёнка: Пец Арнольд Христианович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Глезер (Пец) Шарлотта Арнольдовна
Отец ребёнка: Пец Арнольд Христианович
Рождение ребёнка
07.10.1889 ст.
Сын: Пец Петр Арнольдович
Отец ребёнка: Пец Арнольд Христианович
Смерть
С 1938 по 1942