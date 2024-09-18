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Пец Петр Арнольдович

Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.10.1889 ст.

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1889 ст.

Отец: Пец Арнольд Христианович

Мать: Пец (Ротерс) Берта-Эрнестина Францевна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пец (Дъячкова) Лариса Павловна

Образование
1908
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Окончил гимназию.
Рождение ребёнка
1920

Сын: Пец Альфред Петрович

Мать ребёнка: не указана

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.12.1921

Сын: Пец Арнольд Петрович

Мать ребёнка: Пец (Дъячкова) Лариса Павловна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
?.12.1929
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Перевез семью через Котлас в Ленинград, где проживали на Каменном острове.
Смерть
?.02.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Проживал: пл.Старого Театра, д.32, кв.3. Дата смерти: февраль 1942. Место захоронения: о.Декабристов, кладб. (Блокада, т. 24)

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