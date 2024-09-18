Пец Петр Арнольдович
Место рождения
Дата рождения07.10.1889 ст.
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1889 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
1908
Окончил гимназию.
Рождение ребёнка
1920
Сын: Пец Альфред Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1921
Сын: Пец Арнольд Петрович
Мать ребёнка: Пец (Дъячкова) Лариса Павловна
Место жительства
?.12.1929
Перевез семью через Котлас в Ленинград, где проживали на Каменном острове.
Смерть
?.02.1942
Проживал: пл.Старого Театра, д.32, кв.3. Дата смерти: февраль 1942. Место захоронения: о.Декабристов, кладб. (Блокада, т. 24)