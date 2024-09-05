Анисья Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.02.1875
Муж: Леонтий Кириллов
Рождение ребёнка
26.05.1876
Сын: Леонтий Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Кириллов
Рождение ребёнка
28.03.1877
Дочь: Мария Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Кириллов
Рождение ребёнка
01.04.1879
Сын: Масаев Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Кириллов
Рождение ребёнка
28.06.1882
Отец ребёнка: Леонтий Кириллов
Рождение ребёнка
29.06.1884
Сын: Павел Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Кириллов
Рождение ребёнка
05.01.1887
Отец ребёнка: Леонтий Кириллов
Рождение ребёнка
03.07.1890
Отец ребёнка: Леонтий Кириллов
Рождение ребёнка
05.06.1894
Сын: Кирилл Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Кириллов
Рождение ребёнка
19.08.1895
Сын: Масаев Александр Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Кириллов
Татарки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.06.1897
Дочь: Анна Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Кириллов