Анисья Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисья Анисимова

Анисья Анисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1852 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.02.1875

Муж: Леонтий Кириллов

Рождение ребёнка
26.05.1876

Сын: Леонтий Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Кириллов

Рождение ребёнка
28.03.1877

Дочь: Мария Леонтьева

Отец ребёнка: Леонтий Кириллов

Рождение ребёнка
01.04.1879

Сын: Масаев Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Кириллов

Рождение ребёнка
28.06.1882

Сын: Масаев Петр Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Кириллов

Рождение ребёнка
29.06.1884

Сын: Павел Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Кириллов

Рождение ребёнка
05.01.1887

Сын: Масаев Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Кириллов

Рождение ребёнка
03.07.1890

Сын: Масаев Сергей Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Кириллов

Рождение ребёнка
05.06.1894

Сын: Кирилл Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Кириллов

Рождение ребёнка
19.08.1895

Сын: Масаев Александр Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Кириллов

Татарки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.06.1897

Дочь: Анна Леонтьева

Отец ребёнка: Леонтий Кириллов

Мы используем куки для улучшения работы сайта.