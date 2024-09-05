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Леонтий Кириллов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

24.05.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Кирилл Александров

Мать: Мария Емельянова

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.02.1875

Жена: Анисья Анисимова

Рождение ребёнка
26.05.1876

Сын: Леонтий Леонтьев

Мать ребёнка: Анисья Анисимова

Рождение ребёнка
28.03.1877

Дочь: Мария Леонтьева

Мать ребёнка: Анисья Анисимова

Рождение ребёнка
01.04.1879

Сын: Масаев Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Анисья Анисимова

Рождение ребёнка
28.06.1882

Сын: Масаев Петр Леонтьевич

Мать ребёнка: Анисья Анисимова

Рождение ребёнка
29.06.1884

Сын: Павел Леонтьев

Мать ребёнка: Анисья Анисимова

Рождение ребёнка
05.01.1887

Сын: Масаев Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Анисья Анисимова

Рождение ребёнка
03.07.1890

Сын: Масаев Сергей Леонтьевич

Мать ребёнка: Анисья Анисимова

Рождение ребёнка
05.06.1894

Сын: Кирилл Леонтьев

Мать ребёнка: Анисья Анисимова

Рождение ребёнка
19.08.1895

Сын: Масаев Александр Леонтьевич

Мать ребёнка: Анисья Анисимова

Татарки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.06.1897

Дочь: Анна Леонтьева

Мать ребёнка: Анисья Анисимова

Смерть
24.05.1913

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