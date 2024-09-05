Леонтий Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти24.05.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Кирилл Александров
Мать: Мария Емельянова
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.02.1875
Жена: Анисья Анисимова
Рождение ребёнка
26.05.1876
Сын: Леонтий Леонтьев
Мать ребёнка: Анисья Анисимова
Рождение ребёнка
28.03.1877
Дочь: Мария Леонтьева
Мать ребёнка: Анисья Анисимова
Рождение ребёнка
01.04.1879
Сын: Масаев Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Анисья Анисимова
Рождение ребёнка
28.06.1882
Мать ребёнка: Анисья Анисимова
Рождение ребёнка
29.06.1884
Сын: Павел Леонтьев
Мать ребёнка: Анисья Анисимова
Рождение ребёнка
05.01.1887
Мать ребёнка: Анисья Анисимова
Рождение ребёнка
03.07.1890
Мать ребёнка: Анисья Анисимова
Рождение ребёнка
05.06.1894
Сын: Кирилл Леонтьев
Мать ребёнка: Анисья Анисимова
Рождение ребёнка
19.08.1895
Сын: Масаев Александр Леонтьевич
Мать ребёнка: Анисья Анисимова
Татарки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.06.1897
Дочь: Анна Леонтьева
Мать ребёнка: Анисья Анисимова
Смерть
24.05.1913