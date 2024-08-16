Масаев Петр Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1882
Отец: Леонтий Кириллов
Мать: Анисья Анисимова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Масаева) Вера Петровна
Мать ребёнка: Масаева (Грибкова) Татьяна Ивановна
Бракосочетание
22.10.1906
Рождение ребёнка
08.09.1915
Мать ребёнка: Масаева (Грибкова) Татьяна Ивановна