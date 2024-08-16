Масаев Петр Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасаев Петр Леонтьевич

Масаев Петр Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1882

Отец: Леонтий Кириллов

Мать: Анисья Анисимова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Масаева) Вера Петровна

Мать ребёнка: Масаева (Грибкова) Татьяна Ивановна

Бракосочетание
22.10.1906

Жена: Масаева (Грибкова) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
08.09.1915

Сын: Масаев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Масаева (Грибкова) Татьяна Ивановна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.