Масаев Иван Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1887
Отец: Леонтий Кириллов
Мать: Анисья Анисимова
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
11.06.1907
Рождение ребёнка
22.11.1907
Мать ребёнка: Масаева (Афонина) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
01.03.1909
Сын: Масаев Евгений Леонтьевич
Мать ребёнка: Масаева (Афонина) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Масаева (Масаева) Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Масаева (Афонина) Евдокия Николаевна