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Масаев Иван Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1887

Отец: Леонтий Кириллов

Мать: Анисья Анисимова

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
11.06.1907

Жена: Масаева (Афонина) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
22.11.1907

Сын: Масаев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Масаева (Афонина) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
01.03.1909

Сын: Масаев Евгений Леонтьевич

Мать ребёнка: Масаева (Афонина) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Масаева (Масаева) Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Масаева (Афонина) Евдокия Николаевна

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